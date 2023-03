Le musée de l'espace... en pop-up

Le musée souhaite mettre en place une nouvelle exposition autour de l'espace et de la conquête spatiale, mais ils ont besoin de toi. Suis les instructions pour créer 5 pop-ups, sans colle ni ciseaux, et place-les dans les salles d'exposition du musée ! Un documentaire ingénieux, où l'enfant découvre les planètes, les outils d'observation de l'espace et les vaisseaux spatiaux à travers la manipulation et la construction de maquette en pop-up. A construire : le système solaire, la planète saturne, une capsule spatiale, un rover et l'ISS.