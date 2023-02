Oracle affirmations

Les affirmations sont des phrases à répéter à voix haute pour se donner force, courage, et s'accepter un peu plus tous les jours, découvrez ce que l'univers a à vous dire aujourd'hui ! Des messages magnifiquement illustrés à tirer tous les jours. Chaque face a un message pour vous : une phrase inspirante d'un côté pour inciter à la réflexion, un texte d'affirmation de l'autre pour comprendre ce message en profondeur. Utilisez les cartes pour commencer une discussion avec un ou une ami. e, pour vous donner du courage au quotidien ou encore vous révéler à vous-même. Noharanda a déjà conquis son public anglophone avec son oracle et elle est suivie par plus de 184 000 personnes sur les réseaux sociaux.