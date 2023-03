Armorial de la famille royale de Belgique

Les plus belles représentations des armoi­ries des Membres de la Famille Royale de Belgique sont réunies dans cette publication qui réalise la synthèse de documents exceptionnels provenant tant des archives du Palais Royal de Bruxelles que de multiples sources européennes méconnues, de manière à appréhender les emblèmes des rois, reines, princes et princesses et de leurs conjoints respectifs en fonction de l'évolution de leurs statuts. Les armes sont décrites d'après les blasonnements officiels figurant dans les arrêtés royaux. Les auteurs ont eu accès a` des sources prestigieuses comme celles relatives aux ordres de la Jarretière (Royaume-Uni), de l'Eléphant (Danemark) et des Se ? raphins (Sue`de) ainsi qu'à des livres d'or et des parchemins enlumine ? s. Pour chaque membre de la Famille Royale vous trouverez son portrait, une notice biographique, l'e ? volution de ses armoiries, ses monogrammes et ses drapeaux ainsi que la liste de ses distinctions honorifiques.