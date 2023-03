Les actes des Apôtres (13-28). Commentaire du Nouveau Testament, 5b

Dans ce second volume du commentaire des Actes des apôtres, Daniel Marguerat aborde les chapitres 13-28 de cette première histoire du christianisme. Au centre se trouve la figure de Paul, que l'on découvre par le biais de ses voyages missionnaires et de sa prédication d'évangélisation. L'auteur montre que le récit qu'en fait le livre des Actes s'inscrit dans la tradition de l'historiographie antique et plaide pour la grandeur et la dignité du christianisme dans l'Empire romain. L'autre axe fondamental est défini par l'usage de l'Ancien Testament, qui défend une essentielle continuité avec l'histoire d'Israël et voit dans l'Eglise une héritière de cette histoire sainte. La nouveauté de l'approche de Daniel Marguerat consiste à combiner dans sa lecture exégèse historico-critique et analyse narrative. Le premier volume du commentaire fait déjà date dans la recherche sur les débuts du christianisme. Désormais, l'ensemble des Actes est scientifiquement commenté en français par un grand chercheur.