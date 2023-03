Tintin c'est l'aventure N° 15 : Marcher, ou le début de l'aventure

Du Sahara à l'Himalaya, des temples mayas aux cratères de la Lune, le plus célèbre reporter au monde a fait partager à des centaines de millions de lecteurs le goût de l'évasion, et incarne aujourd'hui plus que jamais l'esprit de l'aventure. Retrouvez-le 4 fois par an dans la revue Tintin c'est l'aventure, sur plus de 140 pages avec ceux qui font le XXIe siècle et notre actualité. Pour comprendre, connaître, voyager, en textes, illustrations et photos.