Four Knights of the Apocalypse Tome 8

A la vue de ses amis en train d'agoniser, Percival est enveloppé d'une étrange énergie négative. C'est le prince Tristan, tout juste rentré à Liones, qui le sauvera de cet état critique. Avec son ami Lancelot et Gawain, le mystérieux chevalier qu'il a ramené avec lui, les Four Knights of the Apocalypse sont enfin au grand complet ! Du moins, c'est ce qu'ils pensaient car Gawain a disparu... La prophétie est sur le point de s'accomplir. Le chaos arrive. La rencontre héroïque des quatre Cavaliers sera-t-elle une bénédiction, ou bien tout le contraire ?