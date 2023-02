Dali Gaudi Bordeaux

Ce sont des artistes espagnols qui seront présentés lors de la nouvelle exposition immersive aux Bassins des Lumières à Bordeaux avec Salvador Dali - l'un des principaux représentants du Surréalisme et sans doute l'un des plus célèbres peintre du XXe siècle - et Antoni Gaudi - le principal représentant du modernisme catalan, le nom utilisé pour qualifié l'Art nouveau en catalogne.