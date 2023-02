Le Château des Secrets Tome 1 : Le Rêve brisé

Victoire Desmarets, quinze ans, est née au sein de vignobles renommés, propriétés de sa famille depuis plusieurs générations. Passionnée par la danse classique, elle rêve de devenir étoile à l'Opéra de Paris, et est encouragée dans cette voie par ses proches. Un soir, profitant de l'absence de ses parents, l'adolescente rejoint son cousin Arthur à une fête donnée pour le début des vendanges. La vie de Victoire bascule pendant cette soirée au cours de laquelle elle est agressée. Malgré le choc, elle parvient à rentrer chez elle mais à son réveil, le lendemain matin, elle ne souvient de rien, victime d'une amnésie post-traumatique. Bien décidée à réaliser son rêve, la jeune fille se plonge à corps perdu dans la danse. Mais les souvenirs et les conséquences de cette tragique nuit ne vont pas tarder à refaire surface. Tout comme le passé familial, marqué par plusieurs morts suspectes quand Victoire était enfant. Et bientôt elle apprend que de nombreuses disparitions de jeunes filles endeuillent la région depuis plusieurs années. Ces tragédies ont-elles un lien avec son agression ? Une nouvelle saga toujours aussi riche en émotion, en mystère et en suspense.