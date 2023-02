Demon in the wood. Le secret du Darkling

Bien avant la naissance de Ravka, du Little Palace et de la Seconde Armée, le Darkling était un simple adolescent solitaire aux pouvoirs extraordinaires... Découvrez son histoire. Une nouvelle facette du Grishaverse en roman graphique Le dernier opus du Grishaverse se concentre sur le passé du mystérieux Darkling. C'est LE personnage qu'on aime détester de la trilogie "Grisha", il captive, et les lecteurs seront ravis de découvrir son histoire... "Demon in the Wood" est le fruit d'une collaboration entre Leigh Bardugo et la talentueuse Dani Pendergast. Le phénomène Grishaverse Publié en 38 langues, les romans de Leigh Bardugo sont tous des best-sellers, vendus à des millions d'exemplaires. "Shadow and Bone", la série Netflix adapté du premier tome de la trilogie Grisha a été visionné dans plus de 55 millions de foyers dans les premières semaines de sa sortie. "Demon in the Wood " est la lecture idéale pour patienter jusqu'à la sortie de la saison 2 !