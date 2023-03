Ao Ashi Playmaker Tome 15

Avec le soutien de l'entraîneur Fukuda, Ashito montre aux autres joueurs les preuves de son amélioration, lors des entraînements. Deux mois ont passé, mais l'adolescent n'est toujours pas sélectionné pour jouer une nouvelle fois en Premier League. Cependant, la chance lui sourit, puisque les principaux membres de l'équipe U18 s'absentent en raison d'une tournée nationale au Japon. A cette occasion, Ashito réussira-t-il à se démarquer ? Ecrit et dessiné par Yûgo Kobayashi et édité depuis 2015 par Shogakukan au Japon, Ao Ashi a remporté la 65e édition des Manga Awards en 2019, une des récompenses les plus prestigieuses du monde de la bande dessinée dans l'archipel. En 2022, une adaptation animée est réalisée par les célèbres studios Production I. G. A mi-chemin entre le shônen sur le terrain et le seinen en dehors, Ao Ashi fait d'ores et déjà partie du cercle très fermé des plus grands mangas de sport, grâce à l'écriture incisive et hyper dynamique de son auteur, et aux tempéraments hauts en couleur de sa galerie de personnages, à commencer par Ashito, son inoubliable héros.