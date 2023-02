Emma passe trop de temps sur son écran

Emma aime passer quelques jours de vacances à la ferme de ses grands-parents. Elle y retrouve chaque année tous les animaux, elle donne un coup de main pour nourrir les cochons ou ramasser les Åufs, et surtout elle joue pendant des heures avec ses cousins. Mais cette année, c'est différent. Emma a reçu une tablette pour son anniversaire. Alors, elle passe tout son temps sur son écran à regarder des vidéos et jouer à des jeux. Va-t-elle se rendre compte à temps qu'elle est en train de passer à côté d'une quantité de belles choses en restant ainsi collée à son écran ? Un texte facile à lire et de belles illustrations qui aideront parents et enfants à engager de bonnes discussions sur des sujets tels que la maîtrise de soi et les bienfaits de la modération. Nous avons tous besoin d'apprendre à garder la technologie à sa juste place.