Lisière du Pacifique

Datant de 1992, ce roman de KS Robinson est le seul qui n'avait pas été encore traduit en français : ses éditeurs de l'époque, chez Denoël et J'ai Lu, l'avaient refusé pour raisons idéologiques. Il s'agit en effet d'un roman ouvertement inscrit dans l'écologie politique, ce qui a l'époque n'était pas passé auprès de ces éditeurs. De nos jours, ce refus a de quoi surprendre, tant la beauté et la pertinence de Pacific Edge (son titre original) sont frappantes. Auteur scientifique et engagé, Robinson a depuis développé sa carrière sur les thématiques du thriller écologique. Très documenté, l'auteur n'en oublie jamais l'humain, ses personnages sont fouillés et touchants, ses décors superbes. A noter que ce roman s'inscrit dans une "trilogie thématique" dont chaque roman n'a strictement aucun rapport avec les deux autres (traduits dans le temps). A noter aussi que si l'auteur a tendance à livrer des "pavés", ce roman-ci est de longueur normale puisqu'il prend l'aspect narratif d'un polar nerveux et engagé. Avec cette traduction, nous voulons inscrire la SF dans une voie solaire et optimiste. Cette utopie frappe par son apect extrêmement réaliste et plausibe. Kim Stanley Robinson (né en 1952) est un auteur majeur de la SF contemporaine nord-américaine, couvert de prix, célèbre pour sa trilogie de Mars (débutant par Mars la rouge), pour la saga historique Chroniques des années noires, et pour ses nombreux trillers climatiques et écologiques. Il est publié chez Pocket, Actes Sud et Bragelonne.