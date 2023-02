Nous attendions le retour de Christine Luce dans le domaine du roman depuis 2017, année de la sortie de son oeuvre remarquable et fort remarquée, Les Papillons géomètres, l'une de nos meilleures ventes (plus de 2000 ex sans compter l'adaptation audio chez Audible et les ventes numériques). La voici enfin de retour, avec une fantasy urbaine lumineuse et teintée de post-apo. Un asile d'aliénés, une nouvelle infirmière, un sphynx dans le jardin, sont les éléments explosifs d'une cavalcade écrite avec un brio remarquable (ce style ! ) et une gouaille rarement constatée dans le domaine. Christine Luce a véritablement une voix, généreuse et brillante.