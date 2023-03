Abara . Edition de luxe

La plus monstrueuse des oeuvres de Nihei Juste après Blame 0 (Noise), c'est au tour d'Abara d'avoir droit à une édition deluxe. En un seul volume et en grand format, vous pourrez découvrir l'un des points culminants de l'art graphique de Nihei qui a inspiré de nombreux auteurs. Le lecteur se verra parachuté dans un univers où s'affrontent des créatures monstrueuses : d'un côté, les "shiro gauna" ou gauna blancs et de l'autre, les "kuro gauna" ou gauna noirs. Rien que la scène de transformation vaut le détour, et reste une référence immanquable pour tout adapte de Kaiju 8 ou de Chainsaw Man.