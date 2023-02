Les meilleures chambres d'hôtes et gîtes en France. Edition 2023

Le guide des Chambres d'hôtes se concentre sur l'hébergement, qui n'est pas la moindre des composantes d'un week-end ou d'un séjour plus long. Petit Futé a sélectionné dans chacune des régions, les chambres d'hôtes les plus accueillantes, les mieux situées, les plus gourmandes, les plus design... Il y en a pour tous les goûts, pour tous ceux qui souhaitent mettre le charme et l'authenticité au coeur de leur voyage, en partageant l'espace de vie et la table d'habitants locaux. Au programme : de bonnes nuits, de belles découvertes culinaires et à coup sur de belles rencontres.