Cela fait près de quatre décennies que Daniel Ahearn n'a pas revu sa fille, Susan. C'était au milieu des années 1970, Susan avait alors trois ans, et il venait de tuer sa mère sous ses yeux... Aujourd'hui, alors qu'il sait que ses jours sont comptés, Daniel entreprend un long périple entre le Massachussetts et la Floride pour lui rendre une ultime visite. Il voudrait juste lui prouver qu'il n'est pas l'homme qu'elle imagine et lui laisser un modeste héritage. Mais a-t-il seulement le droit de faire irruption dans sa vie après une si longue absence ? Certains actes ne sont-ils pas impardonnables et inexpiables ? Andre Dubus III livre un roman bouleversant sur la culpabilité et le regret, la peur et le pardon, la colère et l'amour.