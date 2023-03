Le cavalier de Saumur

Longtemps je n'ai rien su. Dans le corps de ferme au sol de terre battue où j'ai fait mes premiers pas et plus tard dans les petits appartements en banlieue dans lesquels j'ai grandi, j'ignorais tout de Marie-Thérèse et de toi mais par des chemins détournés vous êtes venus jusqu'à moi. Des visions me traversent. Vos vies disparues demeurent sous la forme de fragments profondément incrustés sous mon crâne. Depuis l'enfance, la nuit, j'emprunte malgré moi dans mes rêves d'interminables boyaux de mines et de tranchées. Je vais dans des bois sombres, je vois des châteaux écroulés. F. P.