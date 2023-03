Petit Futé Baléares. Formatera - Ibiza - Majorque - Minorque, Edition 2023

Ibiza, Formentera, Majorque et Minorque : 4 îles, 4 ambiances particulières. En un saut de puces, (une traversée en bac), le décor et l'atmosphère changent. Chacune des îles de l'archipel a un caractère propre et bien forgé. Ibiza, connue et réputée pour ses nuits blanches incarne le royaume de la fête et de la liberté sexuelle. Loin des sentiers battus, l'île cache également une multitude de criques désertes et de villages authentiques. Si l'atmosphère recherchée est plus tranquille, Formentera est idéale : un restaurant niché au fond d'une crique ravira le promeneur. Quant à Majorque, elle est historique et prétentieuse. La vieille ville est prête à chuchoter ses aventures. Sur Minorque enfin flotte un enivrant parfum londonien, laissé par les Anglais. Chaleur, fièvre latine, visites sans oublier un large choix de sports en tout genre.