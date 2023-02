Hadès, Argentine

Tomás Orilla a fui Buenos Aires aux heures les plus sombres du coup d'Etat militaire de Videla en 1976. Depuis, il s'appelle Thomas Shore et vit à New York. Mais, après dix ans d'absence, le passé le somme de rentrer, le convoquant au chevet de Pichuca, la mère d'Isabel Aroztegui, son premier et seul amour, disparue elle aussi. Tel Orphée, ce voyage à rebours emporte Tomás dans une odyssée souterraine, où l'attendent ses démons intimes et les ombres de ceux qu'il a abandonnés. Il n'a alors d'autre choix que d'affronter sa conscience. Interrogation vertigineuse sur les choix et les possibles, plongée fantastique dans le labyrinthe borgésien de la réalité et du rêve, regard acerbe sur cette Argentine pour laquelle de jeunes idéalistes ont donné leur vie. D'une maturité saisissante. Patricia Reznikov, Lire Magazine littéraire. Un roman fascinant comme un trou béant, qui regarde le mal droit dans les yeux. Sophie Joubert, L'Humanité. Prix du premier roman étranger 2021. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par David Fauquemberg.