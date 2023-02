Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'Univers

Vous vous posez des questions sur l'espace-temps, la gravité et la téléportation, voire sur la probabilité de croiser votre double dans un trou de ver ? Eh bien, ce livre est fait pour vous. Après le succès de Tout ce que nous ne savons pas encore (2018), les auteurs se proposent dans ce nouvel opus de répondre avec humour à nos interrogations sur l'Univers. Des plus pratiques - qu'est-ce qui nous empêche de voyager jusqu'aux étoiles ? - aux plus existentielles - combien de temps l'humanité survivra t-elle ? -, en passant par les plus loufoques - pouvons-nous réarranger les particules de notre chat pour le transformer en chien ? -, toutes ces questions révèlent les étonnants aspects de la réalité. Une merveilleuse introduction aux dernières découvertes sur le cosmos... et une bonne façon de les éprouver !