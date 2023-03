Un cavalier presque parfait ; Une famille pour Ivy

Un cavalier presque parfait, Karen Booth Série "Scandaleuses révélations " - Tome 3/3 Trois amies trouvent l'amour alors qu'un mystérieux ennemi menace de révéler leurs pires secrets... Parce qu'elle a besoin d'un cavalier pour se rendre au mariage d'une amie, Alexandra se résout à demander à Ryder Carson de tenir ce rôle. Après tout, il serait le candidat idéal s'il n'était pas le meilleur ami de son frère... et si tous deux n'avaient pas eu une torride aventure cinq mois plus tôt ? ! Alors que pendant la réception, Alexandra se rapproche dangereusement de Ryder, le malveillant compte "Petit Carnet Noir " s'en prend à eux, compromettant aussitôt leur fragile idylle... Une famille pour Ivy, Zuri Day Embauchée comme nourrice par Desmond Eddington, un riche célibataire, Ivy reste sur ses gardes. Si elle tombe immédiatement sous le charme de la petite fille dont elle a la charge, elle se méfie de son père, trop orgueilleux et séduisant à son goût. Alors qu'elle voudrait tenir Desmond à distance, Ivy est incapable de contrôler son désir pour lui. Et bientôt, elle remet en cause tous ses principes, en s'abandonnant à la passion entre les bras de son patron...