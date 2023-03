Tout autour de toi

Regarde par la fenêtre. Les éclairs, le tonnerre, la tempête... Et là, sur le chemin, observe bien : un nid, une piste, une pierre. Juste une pierre ? Approche-toi tout près : c'est une ville où fourmillent mille pattes. Oh merveille, ce qui se cache sous les choses ! Une invitation à regarder, deviner, imaginer... et s'émerveiller de ce qui nous entoure.