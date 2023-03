Les pompiers

Un grand bloc de 44 jeux et leurs solutions, pour s'amuser sur le thème des pompiers : sauvetage en mer, en montagne, sur l'eau, dans les airs, entraînement avec les chiens, exercices à la caserne... Labyrinthes, cherche et trouve, points à relier, trouve les différences, cherche l'intrus, la bonne ombre... Des jeux simples et colorés pour développer le sens de l'observation et la dextérité tout en s'amusant.