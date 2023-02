Intrigues au pays des amouraïs

Incarne un jeune samouraïs, explore des sites magnifique et déchiffre des codes secrets très anciens, pour avancer dans l'intrigue. Fais les bons choix et évite les impasses et autres pièges ! Parviendras-tu à échapper à tes redoutables ennemis ? Découvre une intrigue très immersive. Idéal pour des enfants âgés de plus de 10 ans.