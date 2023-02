Avatar : Le dernier maître de l'air Tome 4 : Fumée et ombre

La Nation du Feu est menacée par une prophétie racontée par les Kemurikage, des personnages mystérieux dont on pense qu'ils n'existent que dans la légende. Cette prophétie exorte : "Retirez Zuko du trône ou le pays périra ! " L'agitation gronde alors que la Nouvelle Société Ozai se prépare à agir contre la couronne, et des enfants disparaissent peu à peu dans des circonstances mystérieuses ! L'Avatar Aang et ses amis font tout ce qui est en leur pouvoir pour les sauver - mais cela suffira-t-il ?