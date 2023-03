Jusqu'où peut aller la folie des hommes ? Un matin, des villageois découvrent une ligne au sol qui sépare la localité en deux. Une partition a été décidée par l'Etat. " Nous avons toujours vécu en paix les uns avec les autres ", clament d'abord les habitants. Mais l'émoi suscité est vif et ce trait de peinture devient l'objet de toutes les préoccupations. La ligne traverse les terres, déchire les familles et les couples. Très vite, Le climat dégénère et les premiers accrochages surviennent, puis une disparition, un mort... Le nouveau roman noir de Jean-Christophe Tixier - prix Transfuge du meilleur polar français pour Les Mal aimés - saisit le basculement d'une communauté vers la haine, le rejet de l'autre et la folie. En explorant les origines et les ressorts d'un conflit, c'est la société et l'usage de la liberté qu'il scrute, dans une intrigue sombre redoutablement juste.