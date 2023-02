Les Eternels Tome 3 : Une histoire écrite dans le sang

Les deux premiers volumes de la série ne vous ont pas dévoilé tous les secrets des Eternels ! Nous suivons Thanos lorsqu'il était le chef de la race d'immortels et découvrons qu'il n'a pas été le pire leader des Eternels ! Qui est Uranos et pourquoi ne faut-il surtout pas qu'il soit libéré ? L'occasion également de revenir sur les origines du Titan Fou, et de s'intéresser à deux personnages qui évoluent en marge de leurs semblables : Ajak et Makkari. Kieron Gillen est l'architecte de la nouvelle série Eternals qui a surpris par les énormes rebondissements qu'elle réserve à ses lecteurs. Il sera également aux commandes d'un crossover d'une ampleur inégalée impliquant Avengers, X-Men et Eternels : Judgment Day, à suivre très bientôt. Vous retrouverez ici les trois numéros spéciaux qu'il a scénarisé en marge de la série régulière, et qui lèvent le voile sur certains détails laissés jusque-là dans l'ombre.