Marvel Comics Tome 14

Une nouvelle ère commence pour Spider-Man... et elle commence mal ! Peter Parker est en froid avec les Fantastiques, les Avengers et Tante May. Rien que ça ! Qu'a-t-il bien pu faire de si terrible ? Et que lui veut encore le Docteur Octopus ? Les Avengers poursuivent leur quête à travers le temps, un Thor particulièrement indigne se tourne vers la cité de K'un-Lun, et Iron Man affronte un nouveau vilain ! Important point d'entrée pour les nouveaux lecteurs ! La nouvelle série Amazing Spider-Man est lancée par Zeb Wells avec les dessins de John Romita Jr qui fait son grand retour chez Marvel ! La grande saga multiverselle des Avengers se poursuit par ailleurs, Jason Aaron jonglant avec brio avec les deux séries Avengers et Avengers Forever.