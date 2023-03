La méthode Elon. Les 20 tactiques pour métamorphoser un Mammouth en Licorne

C'est un fait, les entreprises qui avaient anticipé leur transformation digitale avant la pandémie de Covid ont mieux résisté que les autres. Et le meilleur exemple est... Tesla, qui a multiplié sa capitalisation boursière par quinze pendant cette période. Le Modèle Tesla détaillait les 7 principes qui régissent le modèle industriel révolutionnaire imaginé par Elon Musk. Fruit de cinq années de travail aux côtés d'industriels de secteurs très variés (luxe, agro-alimentaire, chimie, automobile, aéronautique, industrie lourde, bois...) et de tailles allant du grand groupe international à la PME, ce nouvel ouvrage de Michaël Valentin explique comment appliquer concrètement ces principes grâce à 20 recettes éprouvées issues de ces expériences. Illustré de nombreux témoignages, enrichi de check-lists permettant un auto-diagnostic, les dirigeants industriels y découvriront les nouveaux principes à maîtriser et leur mise en application pour offrir à leur entreprise de nouvelles perspectives dans un monde aux ressources finies et où tout va de plus en plus vite.