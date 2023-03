La culture numérique pour les concours de la fonction publique - Cat. A et B. Catégories A et B

Cet ouvrage axé sur la culture numérique est destiné aux candidats des concours administratifs de la fonction publique. Il permet une préparation complète aux épreuves portant sur la culture numérique. Cet ouvrage donne une vision très synthétique de la culture numérique (sous forme de fiches) et actualisée sous les angles techniques, juridiques mais aussi sociétaux. Il a l'ambition de présenter de façon accessible des sujets parfois complexes. La culture numérique sous des formes variées est présente dans les programmes des écrits et des oraux d'un grand nombre de concours administratifs de catégories A et B : par exemple le concours des IRA sous forme de QCM, ou encore les oraux des concours de rédacteur territorial et rédacteur principal.