Lulu Tome 11 : En avant l'amitié !

La vie d'un enfant de neuf est parfois un peu compliquée... Lulu est alors toujours partante pour encourager Tim à vaincre ses tics, aider les personnes dans le besoin, passer du temps avec Robin qui se retrouve seul après l'école, penser à un ami en deuil, rassurer Ling qui croit à une fake news... Heureusement, la famille et les amis de Lulu savent lui rendre la pareille et la réconforter quand elle a peur de la guerre, entend ses parents se disputer ou n'aime pas se changer dans les vestiaires de la piscine. Lulu découvre qu'il n'y a rien de mieux que l'entraide... En avant l'amitié ! En deux planches drôles et justes, Lulu montre comment résoudre ses tracas quand on est une petite fille de 9 ans. Le dessin rassurant de Marylise Morel anime ces 24 histoires tendres.