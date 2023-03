Les pierres précieuses avivent bien des fantasmes humains sur la couleur et la lumière, les parant d'une valeur qui confine au rêve. L'éclat des pierres précieuses évoque aussi la profondeur géologique du temps, une épopée de plusieurs milliards d'années, celle de la Terre. François Farges et Olivier Segura nous entraînent à la découverte de ces pierres et de leur formation. En racontant leur histoire, ils partagent avec nous les secrets les mieux gardés de la planète. Des propriétés de la turquoise à la symbolique de la jade, ce guide riche de plus de 1000 photos vous ouvre les portes du monde des gemmes. "De la nature de ces pierres à leurs propriétés et à leur formation, François Farges et Olivier Segura nous offrent une plongée dans l'histoire de la Terre. Géologie et gemmologie ou la science au service du rêve". Extrait de la préface de Marie Vallanet-Delhom, Présidente de L'Ecole des Arts Joailliers, Nicolas Bos, Président & CEO de Van Cleef & Arpels, et Bruno David, Président du Muséum national d'Histoire naturelle