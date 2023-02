Arbres et agriculture, l'agroforesterie en question. Les bénéfices pour les agriculteurs, l'équilibre des sols et les paysages

Intro. L'arbre, indispensable aux agricultures, et partenaire de l'agriculteur / L'arbre et le ligneux, pour fertiliser, produire, protéger 1. Pour une agriculture qui dure (" santé " , fertilité et durabilité) / Une économie du vivant - Une agriculture qui doit prendre de la hauteur (agronomie et agroécologie) - Une question de paysage (agrosystème et terroir) 2. La plante et l'arbre, piliers de l'agrosystème (et du vivant en général)/ Les clés de la transition agronomique et agroécologique - Le couple sol-plante, moteur de la fertilité (comme entrée en matière) - Une famille soudée : faune-flore-fonge (et les autres règnes microbiens / microscopiques) - Arbre complice et fidèle (un allié souvent trahi) - Les raisons de l'agroforesterie (quand l'arbre s'impose par son absence) 3. Agroforesterie et agroarbrements (lexique et classification) / Un concept et des définitions - Une définition de l'arbre " agricole " - Une diversité de formes et d'associations 4. Une grande diversité de formes et de situations / Une pluralité de "systèmes" et de pratiques - Des " agro-arbrements " issus d'une maturation lente - Dans le monde, et au fil du temps (systèmes traditionnels et modernes) 5. Arbre et arbre agroforestier : visages, usages, valeur / Tous les arbres ne sont pas dans la forêt (champêtre ou " hors-forestier ") - Des plantes géantes, dures, durables et autonomes (physionomies, physiologie, adaptation) - Source et re-sources (effets visibles et invisibles) - Pluriel et polyvalent " par essence " - Arbres paysans : la trogne et le fruitier (Serviable et modulable) 6. Le projet agroforestier (décider et agir) / Une approche et des pratiques, du global au détail (comprendre et imaginer) - Observer et comprendre (du diagnostic au projet) - Concevoir et réaliser : principes d'aménagement (choix, combinaisons, techniques) - Entretenir et gérer : principes de gestion (tailler, restaurer, réhabiliter) - Valoriser et renouveler (prélever / exploiter durablement) 7. Passage à l'arbre : le champ des pratiques - Agroforesterie des champs (au service de toutes les productions végétales) - Agroforesterie des prés (au service de toutes les productions animales) - Agroforesterie mixte et combinée (productions doubles, associées, simultanées) 8. Des héritages, une solution / Expérience, adaptation, innovation - Des enjeux et des urgences - Une idée qui fait son chemin - Le temps d'agir