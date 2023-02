Plaidoyer pour une politique sociale inclusive en République du Congo. L'état-Providence en Afrique Subsaharienne au prisme de la question sociale

Jamais les politiques sociales n'ont été aussi importantes que depuis l'émergence subite de la pandémie Covid-19. En effet, depuis que, de par le monde, les gouvernements ont opté pour le confinement comme principale solution pour juguler la propagation du virus, nombre de décideurs ont réalisé la nécessité des politiques sociales à même d'amortir les chocs en cas de crise économique. Or, au-delà de ces contextes d'institution totale, il est clairement apparu que les politiques sociales ne sont pas qu'une simple redistribution des richesses dans une logique de philanthropie ou de partage tels des actionnaires d'une firme se partageant des dividendes. Loin s'en faut, il est aujourd'hui reconnu, à l'échelle mondiale, que les politiques sociales contribuent à un développement fondé sur les droits. Partant de ce principe, des stratégies employées dans la résolution de la question sociale, et des difficultés rencontrées par les pouvoirs publics congolais dans la prise en charge des populations vulnérables lors du confinement, ce groupe pluridisciplinaire d'universitaires congolais a entrepris une réflexion à partir de l'interrogation suivante : les politiques sociales en vigueur au Congo suffisent-elles ou sont-elles pertinentes et efficaces au regard de la question sociale dans le pays ? PLAIDOYER POUR UNE POLITIQUE SOCIALE INCLUSIVE EN REPUBLIQUE DU CONGO Titulaire d'une thèse d'habilitation à diriger des recherches (HDR) de l'Université de Picardie - Jules Verne d'Amiens, Professeur titulaire de psychopathologie clinique (Cames) à la retraite, Dieudonné Tsokini a également été Doyen de la Faculté des lettres, des arts et des sciences humaines et officier du Mérite universitaire. Docteur en sociologie de l'Université Sorbonne Paris-cité (Paris 13), Julio Nganongo Osséré est enseignant-chercheur en sociologie et science politique. Il est longtemps intervenu auprès de différentes agences du système des Nations Unies. Il est, par ailleurs, membre de l'Institut de droit public, sciences politiques et sociales (IDPS) de l'Université Paris-Sorbonne-Cité et de SDGAIA, think tank africain indépendant, axé sur le conseil, les audits de progrès et les résultats attendus des objectifs de développement durable en Afrique.