Si la cour m'était contée. Tome 2

"Si le peuple vous aime, Sire, à n'en point douter, Il n'en est pas de même de la noblesse dorée, Qui abuse par trop, de tous leurs privilèges Qui les rendent hautains et toujours les protègent". Une cour royale comme tant d'autres, à l'époque de la monarchie absolue : ainsi s'ouvre cette pièce de théâtre classique en alexandrins. Le roi de Trance fait appel à un baron pour signer un traité de paix avec un pays ennemi. Une fois cette mission secrète menée à bien, ce même baron va être engagé par le roi pour espionner les courtisans et empêcher une conspiration contre le pouvoir royal. Justice sera-t-elle rendue ? Entre missions royales et manigances de cour, découvrez la suite de cette pièce de théâtre vivante et dynamique bien ancrée dans son contexte historique. Les rivalités des courtisans et les personnages qui naviguent entre le bien et le mal vont constamment vous tenir en haleine ! Né en 1946 à Paris, Christian Dellac est revenu en région parisienne en 1961, après avoir vécu une quinzaine d'années à La Goulette, en Tunisie. Il signe chez Persée son sixième ouvrage.