Iron Man : Les cinq cauchemars

Ezekiel Stane, le fils du plus important rival de Tony Stark dans le monde des affaires, est bien décidé à réussir ce que son père a toujours échoué. Il a la ferme intention d'anéantir Stark et Iron Man. Son plan a toutes les chances d'être un succès : si Ezekiel dispose de la même technologie que son adversaire, il est aussi plus jeune, plus rapide et plus maléfique ! Est-il temps pour Stark de raccrocher les gants ? Cette saga est historique ! En 2008, elle lançait une nouvelle série alors que le premier film Iron Man sortait au cinéma, ouvrant l'ère du Marvel Cinematic Universe. Pas étonnant donc qu'elle ait été confiée à des piliers de l'univers Marvel : Matt Fraction (Hawkeye) et Salvador Larroca (Darth Vader).