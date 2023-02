Le grand guide de la DME (et pas que) en famille !

Marie Ruffier-Bourdet, aka @ergomums, vous donne les clés pour adapter à ses besoins la méthode de la Diversification Menée par l'Enfant (DME), qui l'invite à porter seul à sa bouche des morceaux fondants ou des cuillères pré-remplies. Faites découvrir à votre bébé 60 aliments incontournables de la diversification - légumes, fruits, viande, poisson, produits laitiers, féculents, etc. - grâce à 60 recettes familiales et à leurs déclinaisons correspondant à son stade de développement sensori-moteur. Avec : - des arbres décisionnels pour choisir la présentation des aliments ; - les outils pour mettre en place les repas en toute sécurité ; - des informations sur les besoins nutritionnels et les allergènes ; - les réponses à toutes vos angoisses : Et s'il s'étouffe ? Et s'il ne mange pas assez ? Et s'il n'a pas de dents ? etc.