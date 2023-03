Ls berges d'Elorn

Antonin Lecomte est un homme à la dérive, qui ne sauve les apparences que grâce à la rigueur de son style de vie spartiate. Ex-soldat d'élite, après un grave accident qui l'a laissé infirme, il est devenu gendarme, affecté à des tâches administratives. Malgré toute l'aide psychologique dont il a bénéficié, après le traumatisme qu'il a subi, il ne trouve plus goût à rien. Il n'a aucun projet de vie. Comme on saisit une dernière chance, il demande sa mutation et décide de retourner vivre en Bretagne, dans le Finistère, pour retrouver sa famille, ses racines et repartir de zéro. Mais son ancien binôme à l'armée fait de nouveau irruption dans sa vie, ce qui va l'amener à faire face à ses aspirations profondes, ses envies et ses frustrations enfouies, un peu pour le meilleur, mais surtout, pour le pire.