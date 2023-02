Un documentaire illustré pour partir à la découverte des châteaux forts ! Avec une frise que l'on peut déplier, pour avoir la chronologie sous les yeux quand on lit ! 16 questions d'enfants pour se familiariser avec les résidences fortifiées des seigneurs Depuis quand il y a des châteaux forts ? On construit où les châteaux forts ? C'est long de construire un si grand château ? A quoi sert le château fort ? Les châteaux forts sont tous pareils ? Qu'est-ce qui se passe derrière les remparts ? Qui habite le donjon ? Le donjon est confortable ? On mange quoi à la table du seigneur ? Que font les femmes et les enfants ? Qu'est-ce qu'un chevalier ? Comment s'occupent les chevaliers en temps de paix ? Comment on attaque le château ? Comment les habitants se défendent ? Que fait-on des prisonniers ? Pourquoi on ne construit plus de châteaux forts ? Un voyage exceptionnel au Moyen Age On parcourt le Moyen Age grâce à un sujet qui passionne les enfants, via des doubles-pages thématiques qui répondent à toutes leurs questions. On y apprend que les châteaux forts servent à se protéger des envahisseurs et des pillards, à la fois pour le seigneur mais aussi pour les hommes qu'il protège. On découvre comment ils sont construits, comment ils sont organisés et qui y habite. Ce qu'on y mange, comment on s'y divertit. Une plongée dans la vie quotidienne des châtelains et des chevaliers. Jusqu'à la chute des châteaux forts et le début de la Renaissance. Un livre documentaire pour tout comprendre des forteresses Elles subliment toujours nos paysages, et les enfants les visitent souvent pendant leurs vacances. Des réponses pédagogiques, via des explications courtes et ludiques, des images vives qui immergent l'enfant au coeur de l'époque des châteaux forts ainsi qu'une frise chronologique pour comprendre comment s'enchaînent les événements-clés.