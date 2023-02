Le roman de la Bretagne

La Bretagne ne se résume pas à ses lacs sacrés, ses tempêtes, ses chaudrons magiques, ses bigoudènes en coiffe et son kouign amann. Qui se rappelle la flotte vénète luttant contre César ? Et les fidèles du roi Arthur se réfugiant en Armorique ? Ou Nominoé, le père des rois de Bretagne, chassant les fils de Charlemagne ? Et qui se souvient du rôle des Bretons à Hastings ? Ou du temps où Richard Coeur de Lion confisquait le duché et le tyrannisait ? Jusqu'à Cadoudal, le dernier des chouans, des générations de héros ont écrit l'Histoire d'une Bretagne libre. Aujourd'hui, elle ne veut plus être seulement une carte postale. Dans un style romanesque, vivant et incisif, l'auteur ressuscite tous ces ancêtres illustres et oubliés qui ont donné son âme à cette terre légendaire. Gilles Martin-Chauffier est romancier, journaliste et rédacteur en chef de Paris-Match. Il a obtenu le prix Interallié pour Les Corrompus en 1998 et le prix Renaudot de l'essai avec Le Roman de Constantinople en 2005.