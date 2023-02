La Librairie des mystères

Komiya, étudiant à l'université, emménage dans une vieille maison pittoresque qui fait également office de librairie. Le propriétaire, Yôzô, est un homme réservé et un peu distrait, mais Komiya l'apprécie instantanément. Il remarque également que Yôzô reçoit à la boutique quelques étranges clients, mais n'y prête pas vraiment attention, jusqu'au jour où, après un tremblement de terre, il découvre que Yôzô s'est transformé en enfant. La raison ? Un philtre de jouvence qu'il vient d'acheter... à une déesse. C'est à ce moment-là que Komiya apprend qu'il possède une boutique secondaire, destinée aux dieux... Ceux-ci parviendront-il à l'aider à retrouver son apparence d'adulte ? D'autant que Yôzô semble cacher un autre secret... Découvrez un manga unique en son genre et plongez-vous dans la relation naissante entre Komiya et Yôzô !