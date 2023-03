GTO Paradise Lost Tome 18 : GTO Paradise Lost T18

Araragi et ses hommes ont récupéré Nana, et grâce aux indications de Fumiya, elle enquête de l'intérieur. Sur la base des informations qu'elle a collectées, Onizuka et ses amis font irruption au siège en l'absence d'Araragi ! Ryûji et Onizuka mènent une bataille sanglante contre les Vice Brothers. Qu'a trouvé Kirishima à l'intérieur des locaux ? !