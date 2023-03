Les recettes préférées des Français

Des recettes express 100% choisies par les Françaises et Français grâce à un sondage gourmand, avec en bonus des variantes impro, végé et économiques pour les recettes phares ! Une sélection de plus de 85 recettes (entrées, plats, desserts) express, à préparer en 15 minutes et qui ne nécessitent pas de longues cuissons, pour des plats quotidiens faciles et rapides que VOUS avez plebiscitées.