Dans les années cinquante, au large de Boston, sur un îlot nommé Shutter Island, se dresse un hôpital psychiatrique pour assassins, gardé comme une forteresse. Un marshal et son adjoint sont appelés à la rescousse car l'une des prisonnières a mystérieusement disparu d'une cellule pourtant verrouillée... Un shocker, c'est ainsi que Dennis Lehanne définit son roman. Mystère, suspense, angoisse, tous ces ingrédients savamment dosés plongent le lecteur dans un état second. Un thriller psychologique palpitant et diablement intelligent. Shutter Island a été adapté au cinéma par Martin Scorcese : le film est devenu une référence incontournable du cinéma .