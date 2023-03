Face au but

Vivien est un lycéen breton, talentueux joueur de futsal qui a vu son rêve détruit par un problème de santé , Séverine, dans la même classe, est passionnée de philosophie et sa joie de vivre cache la précaire situation financière de son père, fermier et veuf , Pierre enfin est un enfant gâté, recevant la sécurité matérielle à défaut d'attention aimante. Tous trois partent réviser la philo dans un chalet au coeur des Pyrénées. Tandis que la jalousie de Pierre va déclencher un terrible drame, ils vont rencontrer Hector, l'ermite au grand coeur, ainsi que les scouts Lionel et Bastien, accompagnés de José, l'orphelin. Ces univers vont se mêler puisque Lionel est l'entraîneur de Vivien et José l'apprenti du père de Séverine. Dans ces coeurs adolescents blessés et tourmentés, le courage et l'amitié vont-ils triompher avec l'aide d'adultes pédagogues et compréhensifs ? Un beau roman initiatique avec des personnages attachants, dont on espère lire prochainement la suite des aventures.