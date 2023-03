Ecoute. Les outils indispensables pour se connecter à son enfant

Etre parent, c'est mouvementé ! Les auteures éclairent les raisons cachées des comportements exaspérants des enfants. Vous pourrez éliminer intimidation et punitions au profit de techniques bien plus efficaces sur le court et le long terme. Vous apprendrez à vous connecter à votre enfant même dans les moments les plus difficiles. Vous saurez comment interposer des limites qui vous rapprocheront, découvrirez la force de l'écoute des émotions et expérimenterez vous-même ce pouvoir d'être entendu pour éviter les craquages. Cinq outils pour déstresser et instaurer un nouveau climat à la maison. Traduit de l'anglais par Isabelle Crouzet