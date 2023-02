Petit Futé Costa Rica. Edition 2023

"Le Costa Rica est coincé entre deux océans : de l'ambiance des Caraïbes à la douceur du Pacifique. C'est aussi un pays de montagnes d'une formidable richesse naturelle. Depuis la création, en 1963, du premier parc à Cabo Blanco, le Costa Rica n'a cessé d'augmenter la surface de ses parcs naturels, plus de 27 % du territoire. Volcans actifs et endormis, jungles luxuriantes, eaux claires et fonds marins riches, air pur au sommet des montagnes, les quatre éléments classiques y sont représentés. Mais la philosophie costaricienne ne se limite pas uniquement à la nature. La population est chaleureuse et pacifiste, preuve en sont l'absence d'armée et la philosophie de la "Pura vida" : deux mots d'introduction qui expriment la simplicité, la joie de vivre et la générosité des Costariciens. "