Chouchouter ses plantes

J'aime l'idée d'apporter un peu de nature à la maison. Je ne suis pas issu d'une formation de botaniste, j'ai plutôt craqué, comme beaucoup de monde, pour une première plante, puis pour une deuxième, puis pour une cinquantième... Coup de folie ! Mais, au début, j'avoue que je me suis retrouvé perdu, comme tout débutant ! J'ai commencé par lire les informations sur les étiquettes, et je ne comprenais rien ! Dans ce livre, mon objectif est surtout de vous aider à avoir les bases pour entretenir une plante verte, d'essayer à avoir la main verte ! J'y explique : - Les accessoires, les outils, l'arrosage... - 26 plantes, des classiques aux plus surprenantes - 7 DIY pour faire germer patate douce, avocat...