Les collectionneurs d'images

Djalli mourut le premier d'une méningite, Ingimar fut emporté au fond de l'eau par un filet de pêche, le corps de Staffan fut retrouvé sous un buisson, à Copenhague ; Fríðrikur fut lâchement assassiné, Olaf mourut d'une maladie interdite et Kári fit leur éloge funèbre. Voici, sur plus de quarante années, la destinée de six garçons de la classe de 1952 de l'école Saint-François de Tórshavn, capitale des îles Féroé, dans l'Atlantique Nord. Entrelaçant devenirs personnels et collectifs, une fresque sociale et familiale se déploie, qui retrace avec émotion l'entrée dans la modernité de cette partie isolée et méconnue du royaume du Danemark. Intime et épique, exotique et universel. Le Monde des livres. Ce roman contient la vie, la mort, l'amour, l'amitié, la religion, la terre, la mer, la politique, la philosophie, l'Histoire. Et ce sans effet catalogue, sans fioriture, dans une écriture limpide, sans pathos, toujours juste. Librairie Ombre blanches (Toulouse). Postface et validation linguistique à partir du texte original féroïen par Malan Marnersdóttir. Traduit du danois par Inès Jorgensen.