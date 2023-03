Pour certains, la science est un outil, pour d'autres, c'est une manière de voir le monde... Le Curieux monde des sciences les réunit en un seul ouvrage. De spectaculaires mises en scène graphiques rendent accessibles les nombreuses thématiques scientifiques. Graphes, dessins et infographies créent un univers coloré auquel répondent des textes courts, faciles à lire, non dénués d'humour ou de poésie, sur la physique, la chimie, la biologie ou encore les mathématiques, avec les destins de chercheurs et de chercheuses hors du commun Un voyage récréatif au coeur de la science.